縣長楊鎮浯在服務人員引導下一一參觀托育家園內的各項軟硬體設施與服務(圖／金門縣社會處提供)

縣長楊鎮浯(左3)與金沙鎮長吳有家(左2)等嘉賓共同頒發感謝狀感謝太武社區的協助(圖／金門縣社會處提供)

太武社區公共托育家園揭牌營運後，將提升東半島地區的托育量能，減輕年輕父母的育兒負擔(圖／金門縣社會處提供)

位於金門縣金沙鎮太武社區，也是金門東半島第1家社區公共托育家園於今(19)日上午舉行揭牌典禮，縣長楊鎮浯在金沙鎮長吳有家與秘書長陳祥麟及社會處董燊處長陪同下主持揭牌儀式，期能透過公托的廣設提升東半島地區托育量能，減輕年輕父母的育兒負擔。

縣長楊鎮浯表示，為營造友善托育環境，協助家長兼顧就業與育兒，使幼兒健康快樂成長，縣府一直致力於提升嬰幼兒托育服務品質，並持續於各鄉鎮布建社區公共托育家園(小型托嬰中心)，優先提供有托育服務需求的家庭一個近便、專業、整合性高且較完整的托育服務資源，使幼兒照顧者可以得到完整的托育、教養資訊，讓父母親可以安心、專心工作上班，落實推動各項托育政策與發展。

楊鎮浯說，提供優生、優養之育兒環境，是縣府的重要施政目標，未來仍繼續建構完整托育制度，此次佈建也要特別感謝金沙鎮公所與太武社區的協助。

金沙鎮長吳有家也代表致詞感謝縣府團隊在楊縣長帶領下為金沙鄉親顧老顧幼，推出各項社會福利服務，讓金沙鄉親有感，能放心為事業勇於打拼。

社會處長董燊說明，金沙太武社區公共托育家園為小型托嬰中心，總工程金額約為321萬元，室內裝修及設備安裝等各項設置均符合法令規範，該案業經公開評選，通過委託社團法人金門縣嬰幼兒托育協會辦理，可收托12名0-2歲嬰幼兒，照顧人力比為1：3。

董燊強調，太武社區公托家園之托育人員皆具有合格證照，希望藉由提供平價托育服務，增加東半島，特別是金沙地區年輕父母們的便利與選擇，期能透過公托的廣設提升本縣托育量能，減輕鄉親育兒負擔。

社會處表示，金沙太武社區公共托育家園將於11月20日下午2點開始受理報名，家長如有疑問，請於上班時間洽詢，服務專線電話：0916-411-504。