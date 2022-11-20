近期大陸祭出優化防疫20條避免各地防控層層加碼，但同時面對疫情持續延燒的事實，新華社19日發布評論文章，強調優化調整防控措施不是放鬆防控，更不是放開、「躺平」，強調疫情尚未遠去，防控不能鬆懈，必須堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針。

面對疫情持續延燒，該評論文章表示，做好疫情防控工作，關鍵是科學精準、紮實推進，既要堅決整治「層層加碼」、「一刀切」等問題，也要防止以優化措施為名放鬆防控要求。

文中表示，要按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，嚴格執行國家統一的防控政策，及時糾正與第九版防控方案和進一步優化防控工作的20條措施不相符的做法，及時糾正「擴大賦碼」、動輒「全域靜默」與「一天兩檢」、「一天三檢」等不科學做法。

但也必須深刻認識到，優化調整防控措施不是放鬆防控，更不是放開、「躺平」，而是適應疫情防控新形勢和新冠病毒變異的新特點，堅持既定的防控策略和方針，進一步提升防控的科學性、精準性，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

文中指出，做好疫情防控工作，要防止打著優化防控的旗號搞撒手不管、「一放了之」，不斷築牢疫情防控防線。疫情尚未遠去，防控不能鬆懈。必須堅持穩字當頭，堅持底線思維，強化責任擔當，切實把該管住的重點風險管住，把必要的防疫舉措抓實抓細。