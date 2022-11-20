今年第21屆旺宏科學獎今天舉行頒獎典禮，金牌獎由花蓮高中學生鄭名揚以「動畫漫畫化：以漫畫格式呈現動畫」及板橋高中學生劉伯晏的作品「尤拉圖的零和基數刻劃」雙獲獎，各可得大學4年40萬元獎學金。

另今年獲獎總積分最高前3所學校分別為北一女中、花蓮高中及台南一中，獲得年度學校獎暨校長獎榮耀。

今年科學獎報名期間，學校因疫情影響停課，但仍有許多同學堅持完成作品，參賽人數達589隊，學校數計132所。參賽學校較往年更多元，有更多私立高中、實驗教育機構、五專三年級以下，甚至自學生投入競賽。

今年包括中央研究院院長廖俊智、教育部次長林騰蛟、國科會副主委林敏聰以及台大、陽明交大、中央、清大、成大、中正、台科大等多所大學校長、副校長或學校代表等人，均出席典禮頒獎給獲獎學生。

廖俊智致詞時指出，從事科學研究有幾個要素：第一要找到研究問題，了解各種現象背後的原因，第二對研究要有熱情，第三要有持之以恆的決心，因為科學實驗絕非一次就能成功，多數的發想可能都是以失敗收場，但成功的研究就是奠基在這些失敗的經驗上。

廖俊智也以自身在高中求學時參加科展的經驗鼓勵同學，當時雖然沒有獲得最大獎，但投入科展的過程卻是人生最寶貴的經驗。

獲得金牌獎的鄭名揚本身是個動漫迷，他透過課堂所學的程式語言，再自學影像處理等技術，透過自行開發的程式將動畫自動轉換成漫畫，角色間的對話也轉化成漫畫的呈現方式。

鄭名揚花了10個月時間完成臉部偵測、語音辨識以及分鏡等程式撰寫，從一開始僅有2~3成辨識率，經過不斷修正調整，如今已可達到8成左右。未來他的夢想就是想讀資工科系，培養更專業的資訊能力。

另位金牌獎得主劉伯晏以「尤拉圖的零和基數刻劃」進行科學探究，成功將尤拉圖零和基數分類，並透過類似的方法延伸處理一般性的圖形，更設計兩種特別的圖形變換，解決部份的零和猜想。