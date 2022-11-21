國道3號南向57.1公里處大溪路段，今天上午8點半發生連環車禍，疑似有用路人未注意車前狀況，導致包含2部小貨車、9部自小客車連環追撞，所幸並無造成任何人員傷亡也沒有人送醫，但當時正值上班時間，也導致該路段嚴重塞車，國道警方表示，目前車禍現場已經排除，除內側車道上尚有工作人員在清理現場外，其餘車道都已開放通行，但目前從樹林至大溪路段仍然塞車綿延約10公里，目前正慢慢紓解車流當中，至於車禍發生原因，仍待進一步調查釐清。
國道3號南向57.1公里處大溪路段，今天上午8點半發生連環車禍，疑似有用路人未注意車前狀況，導致包含2部小貨車、9部自小客車連環追撞，所幸並無造成任何人員傷亡也沒有人送醫，但當時正值上班時間，也導致該路段嚴重塞車，國道警方表示，目前車禍現場已經排除，除內側車道上尚有工作人員在清理現場外，其餘車道都已開放通行，但目前從樹林至大溪路段仍然塞車綿延約10公里，目前正慢慢紓解車流當中，至於車禍發生原因，仍待進一步調查釐清。
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