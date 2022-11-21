操作吊車吊杆誤觸高壓電 台南52歲工人命危送醫 14:162022/11/21 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市北門區今天中午1點多驚傳工安意外，52歲陳姓男子在操作吊車吊杆，不慎碰觸上方高壓電，遭強烈電擊。（讀者提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市北門區今天中午1點多驚傳工安意外，52歲陳姓男子在操作吊車吊杆，不慎碰觸上方高壓電，遭強烈電擊，消防人員到場救援時，已經沒有生命徵象，目前送醫搶救，詳細事發情形待警方調查釐清。 新店建國市場冒濃密黑煙 2樓廢棄倉庫起火消防急搶救 影》國小兄弟檔疑點蚊香不慎 引燃沙發燒毀自家2樓客廳 汽旅疑藏台版柬埔寨詐團 土城警查緝原來在開毒趴 #吊車 #高壓電 #吊杆 #工人 #台南市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電動車、醫材業者進駐寶高園區 最後3單元廠房釋出 12:162022/11/18 財經 槍擊案後 黃偉哲、謝舒凡首車隊遊行 黃盼別再發生選舉暴力 14:592022/11/19 政治 選戰倒數 南市長黃偉哲菜市場拜票、車隊掃街 11:032022/11/18 政治 選前黃金周林義豐車隊遊行南台南 選前之夜首辦在瘋狂星期五 15:402022/11/19 政治 黃金周山區對決升溫 周奕齊提告陳福慶違反選罷法 11:272022/11/20 政治 選前黃金周 黃偉哲、謝龍介雙方活動滿檔拚選票 14:542022/11/19 政治 小馬哥、韓總替謝龍介站台 黃偉哲：市民才有投票權 10:452022/11/21 政治 黃金周傾全力一搏 黃偉哲麻豆大造勢上萬人進場相挺 18:322022/11/20 政治 台南公有市場綠能化 年底前設置47座換電站 10:072022/11/21 生活 選前黃金週高雄今又停電 877戶周末無電可用 13:442022/11/19 生活 黃偉哲自爆「車掃祕方」遭助理吐槽 拜票獲市民熱烈歡迎 14:312022/11/19 政治 綠營議員質疑租國有地蓋民宿 1天賺1年租金 謝龍介回應 12:402022/11/19 政治 古都台南市蛻變之旅 從菜市場開始不一樣 12:002022/11/19 生活 設備升級玉井年處理650噸芒果外銷日韓 冷鍊中心2024年完工 15:502022/11/18 生活 南市長政見會 黃偉哲打政績牌 謝龍介再批槍擊案 23:052022/11/19 政治 扁專訪郭信良問挺誰當市長？他秀出民進黨領帶表態 14:242022/11/20 政治 藍營大咖力挺「謝募款餐會爆滿280桌」 黃偉哲：歡迎來吃東西 11:592022/11/21 政治 台積電7奈米延後 高雄房市完了？專家揭慘痛歷史經驗 14:052022/11/18 房市新訊 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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