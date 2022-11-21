選前搞烏龍，宜蘭縣三星鄉民代表選舉公報上，5號的宋毅祥候選人沒有相片及相關資料，只註明「候選人因資格不合，不予公告為候選人」等說明。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

選前搞烏龍，宜蘭縣三星鄉民代表選舉公報上，5號的宋毅祥候選人沒有相片及相關資料，只註明「候選人因資格不合，不予公告為候選人」等說明；宋表示，有心人士的操作及選務中心的疏失，造成個人努力付諸流水，怒批「誰還我公道」。宜蘭縣選舉委員會回應，已更正網頁上誤貼候選人資格不符的選舉公報。

尋求連任的三星鄉民代表宋毅祥，17日中午12時接到朋友電話告知，在選舉公報上，代表候選人5號欄位沒有本人相片及相關資料，只註明「三星鄉民代表第一選區第5號候選人因資格不合，不予公告為候選人、不予刊登於選舉公報及不予列印於選舉票，該選舉區之選舉票如圈選於5號欄位，屬於無效票。」

宋毅祥今（21日）開記者會澄清，先前涉毀損案件，台灣高等法院17日宣判緩刑二年，不影響候選人資格，選委會卻在網路上誤登「資格不合」選舉公報，雖已更正內容，且發送正確公報紙本於該選區家戶，但已對他造成傷害，遂於17日至宜蘭縣警察局三星分局報案，提出刑事附帶民事求償訴訟討回公道。

他表示，自參選以來，即不斷遭受不當待遇及針對性的攻擊，原本希望以擔任3屆代表的熱心服務、用心做事態度，爭取選民的認同，但惡質的選風、有心人士的操作及選務作業中心的疏失，造成個人的努力皆付諸流，怒批「誰還我公道」。

選委會說明，宋毅祥候選人因毁損案件遭判刑，緩刑二年，按公職人員選舉罷免法第26條第4款規定，其登記為候選人資格並無問題。有關網頁上誤貼候選人資格不符的選舉公報已更正，然而宋已向警察機關報案進入司法程序，將配合司法機關調查相關作業。