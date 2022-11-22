年底選舉即將到來，新竹市目前累計查獲全般賄選案11件127人、幽靈人口妨害選舉案件7件54人，為了維護選前治安，警政署長黃明昭特地21日赴新竹市警局，聽取選舉查賄制暴工作簡報，黃明昭在會中也肯定竹市警與新竹地檢署、調查站及移民署組成查賄團隊合作無間、積極查賄。

新竹市警局指出，今年底三合一選舉，包含市長、市議員、里長，席次達157席，候選人登記人數總計297名，競爭十分激烈，為防止發生選舉暴力，市警局加強掃黑、肅槍、緝毒及打詐等重要工作。

7月迄今，查獲四海幫海中堂涉嫌暴力討債，拘捕7人聲押3人，風飛沙幫人口販運案，拘捕10人聲押8人。另避免境外資金作為賄選助力，竹市警也嚴格掃蕩地下通匯、與刑事局共同查獲洗錢水房與賭博案，金流高達9億元，有效維護選前治安。

新竹市警局指出，目前選舉進入最後階段，警局總動員投入選舉工作，除了加強投票日投票所安全維護，全力查辦賄選。局長郭士傑也呼籲市民朋友反賄選，鼓勵民眾踴躍檢舉賄選，這次選舉檢舉賄選獎金高達新臺幣500萬元，如遇有賄選行為，請撥打110或03-5225914檢舉專線告發，以營造優質選舉環境。