桃園市桃園區1隻比特犬昨天掙脫主人繩索，跑到1間鞋店內休息，店家報案後，警方發現該比特犬相當乖巧，隨即用零食帶比特犬回派出所。（翻攝照片）

桃園市桃園區1隻比特犬昨天掙脫主人繩索，跑到1間鞋店內休息，店家報案後，警方發現該比特犬相當乖巧，隨即用零食帶比特犬回派出所，並順利用晶片聯繫到飼主，飼主則對找回愛犬相當開心。

桃園警察分局埔子所接獲轄區某店家報案，表示店內來了一名不速之客賴著不走，把客人都嚇壞了，請警方協助處理。警員蘇怡婷、江仲軒及松昱希立即抵達現場了解，原來是有一隻體型壯碩的中大型犬（比特犬、母、約4歲），跟著客人進到店內，隨即趴下休息賴著不走，店員想盡辦法要｢請」牠出去，但是牠完全不為所動，準備進店的客人看到牠兇猛的長相都嚇壞了，束手無策下便向警方求助。

平日即是愛狗人士的蘇怡婷請同仁拿來寵物牽繩及零食，她慢慢靠近犬隻，發現牠並無警戒的反應，且與人親近，順利的用零食引誘牠戴上頸圈，牠乖乖地跟著員警上車，員警將牠的照片上傳臉書協助尋找飼主，之後並帶牠到動物醫院掃瞄晶片聯繫上飼主，並將牠帶返所內安置。

但比特犬看起來太兇狠，所狗「阿埔」看到牠嚇得躲起來，但其實牠很溫馴，看到員警路過都會賣萌打招呼，甚至會露出肚皮要員警摸摸，飼主陳先生不到半小時就趕來，他表示「阿黃」格性溫馴與人親近，前一晚掙脫狗鍊離家，家人都很擔心，幸好員警熱忱幫助牠順利返家，以後會更加注意牠的行蹤，避免相同狀況再發生。