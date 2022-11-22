許多人小時候都有被體罰的痛苦經驗。日前就有鄉民透露，國小時因為全班在課堂上靜不下來，被老師要求「排隊領巴掌」，悲慘的往事讓他永生難忘。貼文一出，引發眾多網友共鳴，甚至還有人因為不會算數學，就被老師抓頭猛撞黑板。另外，也有人指出，7年級生過後的年代提倡愛的教育，體罰已不如以往盛行。

原PO在PTT八卦板發文回憶自己的小學時光，某天，上課鐘響後老師還沒到教室，整個班級熱鬧哄哄，像極了同樂會，讓姍姍來遲的老師忍不住怒吼：「剛剛有吵鬧的人，過來排一排」，緊接著同學們就在老師面前列隊，每人都被狠狠地甩了一個巴掌。

想起這段恐怖過往，原PO忍不住飆罵髒話，還說女老師賞巴掌沒有控制力道，許多人挨打後，臉上都留下深淺不一的巴掌痕跡。不過隨著時代演進，原PO發現，近幾年似乎較少聽聞老師賞學生巴掌的事蹟，好奇發問：「有多少人小學排隊給老師賞過巴掌？」

貼文曝光後，在網路上掀起熱烈討論，有鄉民認為，體罰的分水嶺應該是7年級生的中段，後來的社會強調使用愛的教育。不僅如此，還有許多網友分享往事，「以前有同學被數學老師踹飛」、「同學舉手說不懂，被叫上講台抓頭撞黑板」、「小學三年級的班導超愛甩巴掌，名字到現在還記得」、「看過狠一點的，被老師綁吊在教室門口」、「有一個同學是調皮搗蛋的慣犯，全班陪他罰跪上課」、「以前家長會時，家長都會叮嚀老師兇一點」。

根據兒福聯盟統計指出，有三成以上的家長同意體罰是養育過程中必要的手段，也有近四分之一認為，若不靠體罰管教，「孩子就會被寵壞」。不過，兒福聯盟研究發現，用暴力讓孩子聽從，孩子內心會產生憤怒、不服氣，造成的負面影響包括，貶損自尊、創傷侵擾症狀分數較高，也可能導致親子關係、人際關係惡化，近年許多研究顯示，體罰對兒童身心健康有負面影響。