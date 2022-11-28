夢想淘心室週一單元【手足無錯】邀請到一位目前從事媒體相關職業的Julie，Julie在節目中透露自己的小時候的夢想，現在回想起來其實連自己都覺得意外。因為自己是幼稚園安親班的熟客，國小時候的志願竟然是想當幼稚園老師，更大一點之後又想成為銀行人員，因為常跟媽媽去銀行，看見穿制服的櫃員數鈔票，很崇拜他們工作的模樣；之後又因為愛玩愛旅行嚮往出國，大學的時候就選擇了觀光系就讀。

Julie表示自己跟妹妹個性大不同，自己是大喇喇的個性，妹妹則是內斂型。兩人曾經因為一句話而動手打架，是什麼事讓Julie這麼生氣？因為個性差異，父母對於姐妹的關注點與態度非常不同，但自己其實不會介意，她覺得人生中有手足可以分享生活與愛是一件很美好的事。

Julie將手足相處與父母的關注態度，歸咎於姐妹倆真的就是個性非常不同，才會造成父母的因材施教。大方的Julie分享時提到妹妹很會讀書，目前人在國外，隻身在外打拼是很辛苦的，所以偶爾的任性是合理的。以及有一次想送給妹妹高價的生日禮物，卻讓妹妹跟媽媽出現非常意外的反應，想知道Julie家中還有哪些意想不到的手足趣事嗎？別錯過今天下午五點上架的【手足無錯】。

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