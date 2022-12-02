許多人網路上與現實中的性格完全不同。一名哥哥日前就表示，自己有個念鼎大的妹妹，平日自閉足不出戶，30歲了還在當啃老族，某天因緣際會下看到妹妹的電腦，沒想到怕生自閉的妹妹，竟然在網路上是個亂源，苛薄又毒舌，還會霸凌網友。

男網友在《Dcard》PO文「妹妹住在垃圾場裡的可悲人生...」，他說妹妹從小成績好，考上了頂尖大學，但入學後仿佛變了個人，唸到一半就休學，自此整天躲在房間足不出戶，不僅把房間變成垃圾窩，在外也沒有半個朋友，連家人都不互動，沉迷於追劇與逛Dcard，今年已經30歲仍在家裡啃老。

原PO說，某天妹妹電腦壞掉，他進去幫忙修理，突然跳出數百則通知，這才發現自閉陰沉的妹妹，竟然是網路亂源之一，平日就是個酸民，講話毒蛇，不斷抱怨傳遞負能量，又以頂大自居，充滿優越感，三不五時就會帶風向霸凌其他網友，還因此擁有不少粉絲。

原PO嘆氣「我知道妳大概會看到這篇，拜託不要再追劇上Dcard了，快點離開妳的垃圾場，正視自己的人生，親戚都在說閒話了，當妳哥哥很丟臉」。

文章曝光超過千人留言：「父母不硬起來，搞成這樣是鳩咎由自取」、「30歲孩這樣沒救了吧」、「這問題已經滿嚴重，建議去找社工處理」、「一堆網路上超兇的，現實中就變成乖寶寶」、「好標準的網路酸民...」、「這種人越來越多，現實中失敗，只能在網路找虛擬的優越感」，也有人認為哥哥做法不妥「你妹生病你不是想辦法，而是PO上網給大家笑？」

原PO事後也補充，表示自己是看到父母漸漸染上白髮，才會想要發洩情緒，他表示，妹妹一直有創業夢，但已經失敗好幾次，家裡的資助也都燒光，因此產生口角，演變成如今自閉足不出戶的狀況，但妹妹到現在仍做著要創業的夢，還沒醒過來，讓家裡都相當無奈。