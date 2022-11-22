蔡培慧、曾煌棊在草屯中山公園舉行的「團結之夜」，蔡英文到場催票造勢。（楊靜茹攝）

總統蔡英文南投出席「團結之夜」，頒贈清廉牌匾給蔡培慧。（蔡培慧競辦提供／楊靜茹南投傳真）

民進黨主席、總統蔡英文4天2度下鄉輔選，22日晚間出席南投縣長候選人蔡培慧、草屯鎮長曾煌棊在草屯中山公園舉行的「團結之夜」，蔡英文稱讚蔡培慧很認真，交待的任務都會盡力完成，南投縣對民進黨而言，可以說是艱困選區，蔡培慧很有機會翻轉南投，所以大家再拚一下。

蔡英文表示，她在社會運動活動中認識蔡培慧，當時蔡培慧從事社運、農業改革，曾在從事社運回家途中發生嚴重車禍，所以邀蔡培慧出任不分區立委，接著接任行政院中辦執行長。

蔡英文稱讚，蔡培慧很認真，交待的任務都會盡力完成，像中興新村廢省後，中興新村很沒落，她任行政院中辦執行長時，讓中興大學到中興新村設南投分校，也讓中研院中部分院設在南投，擘畫循環經濟、綠科技等工業區。

蔡培慧說，媽媽曾告誡：「在學校好好教書就好，為何要參與政治？」她就是看不過去，認為南投要改變，所有人就要站出來，支持新南投。她否認發敬老金、老人免健保是亂開支票，強調她會去中央要錢，呼籲現場民眾幫她拉票、催票。