現在人的思想都快跟不上了！有男子在網上發文，他提到很想將「高學歷、皮膚白」的砲友，介紹給自己的好哥們、好兄弟認識，他也指出，只要成功介紹給兄弟後，便會斬斷「砲友關係」，2人也不會有藕斷絲連的狀況，而且，介紹過程中，也會保護好女生的隱私；網友一見這想超傻眼，痛批「美其名為兄弟好，實則是想滿足自己的虛榮心，真噁心」。

一名男子在「Dcard」論壇發文，他表示自己有1個「高學歷、皮膚白」的砲友，2人在性方面非常契合，但是因為一些因素2人不能在一起當男女朋友，於是他想了方式，就是把自己的砲友介紹給好朋友、好兄弟認識，也在網上詢問大家這提議「合適不合適？」。

文章一出，網友一看超傻眼，紛紛留言表示「美其名為兄弟好，實則是想滿足自己的虛榮心，真噁心」、「獨樂樂，不如眾樂樂」、「認真噁心，誰當你兄弟誰衰小」、「現在人的思想，我都快跟不上了」、「算了吧！別害自己好兄弟」、「如果女生條件這麼好，還需要你介紹嗎」、「你應該對你兄弟有仇吧？」。

原PO後來也表示，自己是很認真想介紹女生給自己的男生朋友，並希望雙方成為正式的男女朋友關係，竟女生也高學歷正妹，也值得擁有正常的男女關係，而且，他也提到若介紹之後，自然就會斬斷「砲友關係」，也不會出現糾纏不清的狀況，也會保護女生的隱私，對外，只會稱女生是自己的好朋友，並不會提到是「前砲友」。