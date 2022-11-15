真的沒有修圖嗎？有名女外送員騎著機車在路口時，伸出左腳停等紅燈遭拍下，由於該外送員的美腿非常修長，還穿著黑絲襪，立刻引起原PO注意並稱「這妹子太狠了，側柱(指左腳)立得比中柱還直」，不過網友一見則認為「腳沒扭到吧，整個角度很詭異」，還有其他網友質疑「怎麼感覺是男扮女裝」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，照片中是在晚間時段路口前，有名女外送員在停等紅綠燈時遭拍下，該女外送員伸出左腳支撐，然而，在燈光的照射下，穿著黑絲襪的美腿羨煞不少人，對此，原PO也在貼文也下「注意看，這妹子太狠了，側柱立得比中柱還直」。

女外送員在路口停等紅燈時，因為伸出逆天長腿太吸睛遭拍下，引起網友議論紛紛。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛留言表示「腳沒扭到吧，整個角度很詭異」、「真的沒有修圖嗎？」、「腿也太長，我們都要踮腳」、「可能是腳不舒服在拉筋吧」、「累了拉一下筋」、「那個腳不科學啊，不會不舒服嗎」、「人體側柱」、「這腿超長」。

不過另外也有網友揭發該女外送員疑似是男的，「本來不是妹子的」、「你怎麼確定是妹子？」、「該不會又是男的」、「怎麼感覺是男扮女裝」、「我看過正面...跟他一起取餐，驚訝了一下，還塗指甲油唷」、「南崁人都懂」、「看肩膀骨架可能是男性」、「如果這是在桃園拍的，我只知道他不是女的。