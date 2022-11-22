衛福部長薛瑞元日前稱民進黨台北市長候選人陳時中「仇恨值高」，主因是阻擋疫苗掮客，還稱掮客透過工商團體、宗教團體找上中央流行疫情指揮中心，意圖從中牟利，但他面對外界追問掮客名單，卻說此題太幼稚、不想回答。前立委沈富雄今(22日)就表示「薛瑞元這樣講是很糟糕的」。

薛瑞元的「擋疫苗掮客」說法，至今仍未透露掮客真實身分，僅說在去年疫情剛開始時，曾有工商團體、宗教團體前來洽談。薛瑞元直言，當時台灣疫情較國外低很多，我國洽購的疫苗品牌，第一時間均不願出貨；就在美、日等國紛紛捐贈疫苗之際，有掮客透過工商企業、宗教團體前來洽談，說自己有現貨，要求指揮中心先付採購價30%訂金。

沈富雄22日在網路節目《少康戰情室》中表示，「講成掮客，我覺得是薛瑞元的失誤，因為他說是開口要30％訂金，所以陳時中拒絕了，我知道的就很多條線，就都還沒有講到訂金的部分就被打槍了，所以根本就不通的」。沈富雄更認為，「薛瑞元也說，這些掮客是因為拿不到好處，才颳起仇恨感，這些掮客有那麼大的本事嗎？目前的仇恨值這麼高是掮客搞出來的嗎？」

因此沈富雄坦言，「我覺得這樣講是很糟糕的，因為他帶了一個宗教團體、一個工商團體，這兩個團體非常大欸，所以他講不出所以然，沒辦法有答案的話，薛瑞元就是捅了一個非常大型的馬蜂窩」。