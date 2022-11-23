童醫院呼籲民眾與麻醉科醫師進行充分溝通與合作，才能夠降低麻醉風險。(童醫院提供)

26歲的陳姓女患者，因騎車車禍導致顏面骨折，臉部整個腫脹又疼痛需送手術室進行骨折固定復位手術，進行手術前麻醉諮詢時，患者向麻醉諮詢的戴元基主任表達對於手術非常恐懼，害怕手術過程與術後疼痛；戴元基建議可使用多模式止痛MMA(Multi-modal Analgesia)的止痛技術，預防疼痛發生並降低疼痛感。

戴元基說，患者依建議選擇使用多模式止痛MMA三日型藥物，在手術前就開始使用止痛藥物來預防疼痛發生，手術過程血壓穩定順利，手術後到恢復室也沒有出現噁心嘔吐的不適感，術後隔天也沒有出現疼痛感覺，還可以正常飲食與下床活動，所以住院五天即出院返休養。

戴元基指出，陳姓女患者對於這次手術後的止痛效果非常肯定，表示使用了多模式止痛MMA的止痛方式，真的讓她感覺不太到手術後疼痛，跟親友所說的手術後非常疼痛的感受不同，所以術後很快就能吃東西與活動。

戴元基表示，多模式止痛是國際最新趨勢，使用多種機制的藥物搭配低劑量嗎啡類藥物，來對於疼痛傳導進行多點控管，減輕單一止痛藥物的劑量與物作用，可以在手術前預防性止痛；手術過程中全程持續阻斷身體疼痛感，受術後運用自控式PCA搭配特調藥方，讓病患能自己控制藥物的劑量，是目前最佳的止痛方式。

童醫院說，病患面對手術時，大部分的人都處於緊張又害怕的狀態，所以醫院設置麻醉諮詢門診，由專門的麻醉科醫師提供諮詢與建議。戴元基強調，麻醉用藥的劑量與疼痛控制計畫，都需要依據病患的疾病、體質、生活方式與各種生理數據變化進行調整；呼籲民眾與麻醉科醫師進行充分溝通與合作非常重要，才能夠降低麻醉風險。