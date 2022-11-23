大S指控汪小菲積欠500萬生活費，引來汪小菲與他母親張蘭不滿，多次透過微博及直播開罵，砲火十分猛烈，然而汪小菲再被爆出曾向大S求助4千多萬金援救急，背後原因也跟著曝光。

近日，由於汪小菲不滿大S指控他未給500萬生活費，而在微博不斷發文怒罵大S一家人，但根據《聯合報》報導，兩人的金錢糾紛不只這一樁，多年來汪小菲經營的S Hotel不斷傳出財務危機，據說S Hotel月租金高達700萬元，因此年收入需達到2億才可回本，而汪小菲曾一度財務吃緊，向大S求助，幾年下來約「借貸千萬人民幣以上(約4300萬台幣)」。

然而，過去曾傳出大S打算開價2.76億脫手豪宅「貼補家用」，這價格雖被房仲指出高於市場行情價，但最後仍順利賣出，如今雙方離婚，大S也未追討先前的債務，而汪小菲聲稱司機及阿姨的費用，據傳也是由大S經紀公司支出，對此消息大S經紀公司未做任何回應。

事實上，稍早汪小菲在微博上發文，態度大轉變，內文提到「咱們不再互相傷害了」，表示願意休戰，更感謝大S希望她可以好好照顧孩子，不過這篇貼文隨即遭到刪除，讓外界看了一頭霧水。