每個人都有自己獨特的特質，有些特質可能會讓人受到喜愛，但同時也可能會被某些人厭惡，《靈匣網》運勢專欄指出，雙子座、射手座、水瓶座不按理出牌的個性，甚至有時會異想天開，讓人無法搞懂他們在想什麼。

▍雙子座

雙子座的世界永遠充滿了新奇事物，想法隨時在變化，他們熱愛自由，拒絕束縛，這樣難免會經常被人誤解為花心，當遇到了真愛，反而會變得非常膽小，不敢輕易開口表白，非常害怕被拒絕，很難真正對誰敞開心房，對於真愛，他們感情絕不會按常理出牌，會展現出真實的自我，跟他們在一起，永遠預料不到他們的想法，盡管配合他們步伐就行了。

▍射手座

射手座有著火象星座的普遍特質，他們非常的熱情，一旦喜歡上一個人，就會讓全世界都知道，並追求非常熱烈和主動，因為他們覺得自己非常優秀，特別有魅力，所以勇於大方表現自己的喜歡，在生活中，射手喜歡想到什麼就馬上去做，他們不喜歡做事前三思，也不喜歡制定計劃，認為隨機應變才是最重要的，跟射手座在一起，就要學會接受他們的異想天開。

▍水瓶座

水瓶的特點是非常有個性，就喜歡跟別人不一樣，大家都做過的事情，他們就會覺得很無聊，並打從心裡抗拒這些行為，即便是戀人們都會做的，他們依然不按常理行事，特別是當水瓶座深深愛上一個人的時候，一方面他們不願意放棄自己理性和獨立的人格，另一方面對待感情，那種內心的沖動，他們又沒辦法忽略。