中研院上星期公布釐清國籍後的第33屆院士名單，增加3名院士，其中1人具有新加坡籍，有立委質疑此舉與中研院院士需具備「中華民國籍」等規定不符，並認為如此新加坡總理李顯龍也能成為中研院院士，批評院方超譯「全國」的定義。

中研院院長廖俊智今(23)日前往立法院教文會進行業務報告，民進黨立委范雲在質詢時提到，新科院士的國籍認定有所疑慮。

中研院隨後則以文字說明，院內院士選舉籌備委員會相關會議為審認院士當選資格，參酌內政部函復意旨，依民國18年2月5日公布的《國籍法》，考量通過當選門檻待確認國籍者已盡其所能提供足以證明上開國籍法規定要件之資料，且相關資料有一定之可信度，並非不得證明他們出生時其父為中國人，屬中華民國國籍。

中研院提到，復因院士可具雙重國籍，故其是否具他國國籍，或他國是否容許雙重國籍，並未納入考量。經由上述程序，院士選舉籌備委員會本於職權，認定3位待確認國籍者具備院士當選資格。