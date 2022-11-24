盧秀燕上午在市議員張瀞分、陳本添及候選人邱愛珊陪同下，於豐原、后里區展開掃街拜票。(陳世宗攝)

九合一選戰距離投票倒數2天！參選力求連任的台中市長盧秀燕一連兩天搭上「燕子戰車」台中各區跑透透！今天上午8時盧秀燕車隊從山城出發，在市議員候選人吳振嘉陪同下，車隊從新社、石岡、東勢，一路到后里、豐原再到潭子、大雅及神岡；行程中不斷遇到降雨，車隊風雨同心與熱情支持者守護同行，沿途民眾高喊「凍蒜！凍蒜！」夾道歡迎。

九合一選戰距離投票倒數2天！參選連任的台中市長盧秀燕搭上「燕子戰車」台中市各區跑透透！(陳世宗攝)

盧秀燕車隊昨天12小時跑遍12區，風雨生信心！今天延續昨天氣勢，上午山城又遇下大雨，盧秀燕裝備升級戴上鴨舌帽、身穿防水外套；不變的是臉上燦爛笑容依舊，溫暖、親民態度也未曾改變。

今天車隊經過后里鎮安宮，盧秀燕特地停下車隊，在市議員張瀞分、陳本添及候選人邱愛珊陪同下入廟參拜，祈求風調雨順、市民平安，也為兩天後選舉虔心祈求勝選。

盧秀燕拿起戰車廣播麥克風說，下雨天大家一路陪她掃街非常感動，更多的是感謝，大家一定要注意安全、注意保暖。選戰最後關頭她必須加快速度，讓市民朋友願意為她走出門投下一票，每一票都很珍貴；她相信所有辛苦都是值得，因為大家同心同行，唯一目標就是守護台中。

今天上午即使下著間歇性的大雨，支持者沿途撐傘走出門為盧秀燕加油，還有年輕朋友興奮地拿起手機，遠遠地跟戰車上的市長自拍；熱情的大姐還送上熱騰騰的包子，祝福盧秀燕「包中」。

九合一選戰距離投票倒數2天！參選連任的台中市長盧秀燕搭上「燕子戰車」台中市各區跑透透！(陳世宗攝)

盧秀燕車隊經過豐原火車站周邊，店家聽聞「市長本人來了」紛紛走出來向盧秀燕揮手，還有阿嬤比出3號OK手勢，象徵盧秀燕凍蒜OK，守護台中也OK！沿途山線及豐原、后里各區的里長及候選人都在路口揮旗歡迎與支持，民眾更高喊「3號、凍蒜！凍蒜！」