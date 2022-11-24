千附(8383)2022年下半年成長動能雖略見降溫，但全年營運將維持成長、獲利可大幅改善。千附股價10月底下探33.7元的2年半低點後緩步回升，今（24）日在買盤敲進下放量飆漲9.33％至41元，創逾半年高點，截至午盤維持近4.5％漲勢。

千附第三季合併營收創11.24億元次高，季增11.29％、年增2.46％，但營業利益1.12億元，季減6.5％、年減10.74％，使毛利率、營益率「雙降」至21.81％、10.04％，為今年低點。歸屬母公司稅後淨利1.11億元，季減10.71％、仍年增達27.34％，每股盈餘0.99元。

累計千附前三季合併營收30.51億元、年增13.81％，創同期新高，惟毛利率24.07％、營益率11.23％，低於去年同期25.09％、12.22％。不過，在業外收益跳增20.5倍挹注下，歸屬母公司稅後淨利3.01億元、年增達18.77％，每股盈餘2.63元，雙創近5年同期高點。

千附10月自結合併營收2.72億元，雖較9月3億元減少9.32％、降至近10月低點，仍較去年同期2.42億元成長達12.46％。累計前10月合併營收33.23億元，較去年同期29.23億元成長達13.7％，續創同期新高。

千附表示，廠務工程目前累計訂單達30億元以上，預期營收可望逐季成長。機械事業因明年出貨比重增加，預期今年下半年營收將較上半年小幅衰退，但明年將恢復成長。整體而言，今年營運將維持成長態勢，且獲利可望大幅改善。