（高雄副市長林欽榮(右二)等人，24日為「高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道開闢工程」動土。圖／高市府提供）

因應高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫，也就是第七貨櫃中心將在明年中旬陸續營運後的繁忙車流，高市府攜手中央展開超前規劃，在國道7號高雄路段尚未完工前，即透過「高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道開闢工程」，構築安全便利的貨櫃車專用道聯外路網，同時也為在明年初即將開工的小港林園捷運延伸線，進行先導工程的啟動。

「高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道開闢工程」24日動土，由高雄副市長林欽榮、交通部航港局副局長劉志鴻、以及台灣港務公司副總經理蘇建榮等人主持。

林欽榮指出，「國道7號高雄路段計畫」今年9月甫獲環評大會通過，高市府持續與高公局努力推動，預計2026年動工、2030年完工，未來將成為高雄港洲際貨櫃中心主要聯外道路。

然而，短中期內高雄港貨櫃運輸仍需要充實交通基礎建設，方能實現「物暢其流」，因此，他說，高市府與交通部、台灣港務公司協力，並由在地賴瑞隆立委、議員大力支持，爭取交通部全額捐助約14.03億元，用以拓寬中鋼路、沿海二路及沿海三路，並重新規劃路型配置。

林欽榮表示，洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道系統，預定2023年完工，西起台機路沿線經大業北路、中鋼路、沿海二路、沿海三路止，全長約為8.28公里，透過「貨櫃車專用車道」實現車流分道，讓大貨車與小型車輛、機慢車分流行駛。

他說，中鋼路及沿海二路拓寬後，提供有效3直行車道＋1～2獨立轉向車道，並部分配置大貨車專用道；沿海三路拓寬後提供有效4直行車道＋1～2獨立轉向車道，並配置大貨車專用道，同時規劃改善台機路及大業北路路面結構，完工後將引導貨櫃車避開進入小港、林園人口稠密區，直接上國道7號，讓在地居民享有一條安全的回家道路，也透過周邊路網整體服務水準的提升，優化高雄港區營運效益。

林欽榮指出，善用智慧科技，也是此案工程的一大特色，高市府交通局團隊已規劃於高雄港區聯外道路交通量變異較大的重要路段-南星路及沿海三路段，全線長約3.7公里，建置AI智慧化號誌系統，輔以周邊支線總計16處號誌化路口，構築全國目前控制範圍最廣、路口數最多的AI號誌控制系統，透過AI智慧科技，有效紓解交通瓶頸、節省用路人旅行時間，全方位控管港區聯外交通與安全，更榮獲IDC 2022年亞太智慧城市獎（SCAPA）的肯定。