中鋼(2002)12月鋼價有機會拉尾盤，助陣營運動能，雖然周二自營商加大賣超力道，但外資轉買超，投信更連四日強力相挺，中鋼周二收漲近3%，成為鋼鐵漲幅前段班，鋼鐵族群也展開攻勢，中鴻(2014)上漲5.53%最威，威致(2028)、世紀鋼(9958)、燁興(2007)、官田鋼(2017)、海光(2038)、運錩(2069)等均上漲2%以上，成為大盤主力軍。

中鋼10月營業損失18.61億元，稅前損失14.48億元，仍符合預期。中鋼10月本業營運雖然仍處於營業虧損的狀態，但是營益率-5.75%，已較上個月的-12.27%縮小，高價原料已經在逐漸消化中。

盤價方面，中鋼認為現階段鋼市已進入供需調整末期，為加速引領市場回歸正向發展通道，並落實調整產銷靜待需求釋放，雖然大陸鋼廠的盤價近月以小跌開出，但中鋼先前的盤價就沒有漲足，因此在保價的考量下，12月份盤價格全面仍以平盤開出。原物料的價格疲軟是目前鋼價偏弱的主因，短期雖然大陸有推出房地產振興政策，帶動鐵礦砂快速反彈，但認為後續的力道仍要觀察，以及防疫政策的走向，目前對市場用鋼需求仍保守看待。

展望今年最後幾個月，法人說明，第四季仍是傳統旺季，雖然旺季不旺，但冬季鋼鐵價格再跌空間有限，只要庫存能加速去化，與接單、出貨順暢，12月鋼價便有機會拉尾盤，增添營運動能。然明年盤價，目前尚未看到需求大幅提升狀況。