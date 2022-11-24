福斯集團發言人周三宣布，集團旗下所有品牌將中止在推特(Twitter)上的所有付費活動，直到另行通知為止。為最新一家暫停在推特進行廣告等活動的公司。

福斯集團在本月稍早曾指出，已經建議旗下品牌，中止在推特的付費廣告。福斯集團旗下擁有例如藍寶堅尼、福斯、賓利、奧迪等知名品牌。

發言人說，所有品牌都將遵循此一建議。奧迪進一步選擇了停止發文，但會回覆客戶在平台上的提問。

此前德國媒體報導，奧迪已經暫停了在該社交平台上的所有活動。奧迪發言人最新表示，公司正在緊密監控情勢，並將根據事態發展來採取下一步。

在馬斯克(Elon Musk)接掌推特之後，多家大型公司都在觀察該社群平台的下一步，並擔心虛假資訊或仇恨言論將增加。因此許多廣告商、贊助商、知名大咖用戶紛紛宣布退出。

奧迪此前幾乎天天在推特發文，但是自11月1日之後，再也沒有發文。而馬斯克是在10月底收購推特。