億萬富豪馬斯克今天砲轟蘋果公司對要在App Store上架的應用程式採取嚴格審查標準，稱蘋果威脅要將他最近才收購的社群媒體平台推特自App Store下架。

綜合法新社和路透社報導，馬斯克（Elon Musk）也加入其他開發者行列，抗議蘋果公司（Apple）對旗下應用程式商店App Store銷售的產品抽取高達3成佣金。

在馬斯克發布的一連串推文中有張照片，內容顯示一輛標有馬斯克名字的汽車，駛往標示「開戰」的高速公路出口匝道，而不是繼續朝著「支付30%費用」的方向前進。

馬斯克還發推文說，蘋果「可能會將推特從App Store中下架，但不會告訴我們原因」。他還說，蘋果正在就內容審核要求向推特施壓。

要想在蘋果和谷歌（Google）應用商店上架，社群網絡服務必須要有一套有效系統，來過濾有害或辱罵性質的內容。

然而，自馬斯克上個月入主推特以來，已裁掉約一半職員，其中包括許多負責打擊假消息的員工，還有人數不詳的員工自願離職。

他也讓許多原本被封殺的用戶重回推特，包括美國前總統川普。

馬斯克在一則推文中標記蘋果執行長庫克（Tim Cook）的帳號，質問他「現在是怎麼回事？」後，又發文指責蘋果「基本上已停止在推特投放廣告。他們討厭美國的言論自由嗎？」

蘋果並未立即回覆置評要求。

馬斯克今天還說，蘋果透過其App Store向開發者收取應用程式營收分潤，相當於向他們「秘密徵收30%稅金」。

蘋果的抽成機制不僅引來電玩遊戲「要塞英雄」（Fortnite）開發商Epic Games等企業批評和訴訟，同時也引發全球監管機構相繼展開審查。