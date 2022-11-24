大內區石子瀨部落主要幹道目前路寬4米到6米，未來將拓寬為8米。（程炳璋攝）

石子瀨是大內鬧區，部落主幹道路寬卻只有4米到6米，連每天垃圾車進出都不方便，台南市長黃偉哲24日道大內區宣布，已編列4650萬經費要將石子瀨天后宮廟前道路共218公尺拓寬為8米道路，預計明年2月開工，半年完工啟用，目前正與沿線居民協商土地徵收問題。

大內區石子瀨包含石林、石湖與石城3里，居民約有3000多人，部落內還有龍貓彩繪社區，吸引遊客拍照打卡，但天后宮廟前道路過窄問題一直為人詬病，許多遊客汽車開不進龍貓社區，得步行與騎車才能進入，連每天清運垃圾的垃圾車進出社區也不方便，居民更擔心影響消防車出入。

台南市工務局決定從市庫編列4650萬元，將石子瀨天后宮廟前218公尺道路拓寬為8米，因涉及沿線居民部分土地徵收，需要拆遷民宅，目前正與居民協商，其中編列用來徵收民宅土地經費就高達3000多萬元。

黃偉哲24日到石子瀨天后宮宣布這項重大工程，預計在農曆過年後動工，若拆遷順利，可在半年工期內完工。同時一併改善南181與南182線區道路路平，總計6.5公里需3190萬元，未來大內鬧區道路品質提升，出入更方便，被地方居民形容為選前送大禮。

黃偉哲表示，石子瀨道路拓寬工程，需要有人被徵收土地，甚至拆房子，但前提是為了建設便捷道路與公共通行安全。另外南181縣區道路面不佳，在重新鋪設補強後，未來居民出入大內區、前往新中、善化、山上或借道往省道，不用在忍受道路坎坷，將會更舒適。