安碁資訊（6690）今年因併入「雲架構」，整合雙方人力和技術量能及營收，前10月營收年增1.07倍。總經理吳乙南今天表示，明年展望正向，仍著重SOC業務，製造業及金融業資安檢測需求都在上升，旗下安碁學苑預計明年起對外開課，並規畫在泰國導入端點偵測與應變機制服務，看好明年整體業績成長。安碁資訊也會維持6-7成的配息率。目前安碁資訊面臨最大的業務拓展瓶頸，在於技術人才的人力短缺，約有1-2成的人力缺口！

安碁資訊舉辦的媒體資安講堂，分享公司營運發展策略、網路攻擊與新技術趨勢。吳乙南表示，重點仍放在SOC（資安監控中心），安碁資訊在這方面的技術能量和市占率最高。政府單位目前仍是安碁資訊最大客戶，而金融業和製造業也持續拓展新客戶。安碁資訊今年下半年進行的金融業合規檢測專案量年增約6成，預期明年將再增加。半導體業隨著設備資安標準SEMI E187推出，針對機台的資安檢測需求也在上升。

安碁資訊旗下資安學苑今年陸續開課，目標通過職訓中心的認證，希望明年開始對外開課，幫職訓中心訓練資安人才。

海外布局方面，安碁資訊在泰國已有4到5家客戶，並已經在泰國成立明SOC中心，明年考慮導入端點偵測與應變機制服務。東南亞仍是安碁資訊海外拓點的重點市場。

在留任人才方面，安碁資訊開放年資滿三年的員工可以享有持股信託福利，而員工若離職，一年內再回鍋，可以享有原職原薪待遇，至於離職一年以上要重返公司，就視個別條件而定！剛畢業新鮮人的起薪在3萬5左右，年薪14個月！