日亞化發出新聞稿表示，德國杜塞道夫法院（Dusseldorf District Court）就日亞化學工業株式會社（下稱「日亞」）對WOFI Leuchten Wortmann ＆ Filz GmbH（下稱「WOFI」）提起的損害賠償程序作出判決（案號 4b O 58／21），命WOFI對日亞負擔322.5萬歐元暨利息的損害賠償。

WOFI是一居家照明產品的製造商，也是台灣LED製造商億光電子工業股份有限公司的德國子公司。上開損害賠償係導因於WOFI在德國侵害日亞擁有之YAG專利EP 936 682（DE 697 02 929），該專利侵權事實業經德國杜塞道夫法院之確定判決（案號 4b O 132／16）所確認。

杜塞道夫法院此次判決認定日亞得請求的合理賠償數額為WOFI總利潤（1290萬歐元）的25％。前述判決尚未確定，仍得上訴。

日亞致力於保護其擁有之專利及其他智慧財產權，將在適當且必要時，於任何國家對侵權人採取措施。