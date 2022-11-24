長興(1717)自結2022年10月份稅前盈餘3.34億元，較上月增加109.58％，並較去年同期成長21.87％，每股稅前盈餘0.28元；累計1-10月稅前盈餘32.63億元，年減17.15％，每股稅前盈餘2.67元。

長興10月合併營收41.1億元，較上月成長7.99％，與去年同期持平，營收回到40億元以上的表現水平。由於第三季積極去化高價庫存，10月原料成本改善，整體毛利率較上月提高，營業利益較上月大幅增加118.04％，也較去年同期成長24.66％，帶動10月稅前盈餘同步提升表現。

長興表示，合成樹脂、特用材料的主要市場在中國大陸，雖然景氣還未明朗，但經過第三季下修後，目前出貨量已經趨穩，且在原料成本占比改善之下，毛利率有所提升。

電子材料的部分，乾膜光阻出貨較上月量增；子公司長廣精機真空壓膜機出貨維持成長，預期長廣全年的營收與獲利將保持成長。