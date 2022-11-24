臺灣第一家光學玻璃透鏡廠保勝光學（6517）即將上櫃，配合公開承銷，對外競價拍賣1,883張，競拍底價29.29元，暫定承銷價32.80元，競拍期間從11月25日至29日，預計12月1日開標；公開申購自12月5日起至7日止，預計12月9日公開抽籤，暫定12月15日掛牌。

行政院國科會「第三期國家太空計畫」規劃10年內投入新臺幣251億元，結合國內產學團隊的研發製造能力，以建立商用太空規格衛星零件建立國家太空產業供應鏈，以扶植國內航太產業發展，保勝光學即為供應鏈成員，協助研發生產福爾摩沙衛星八號所搭載的修正鏡頭組。

光學鏡頭升上太空，必須克服無法維修、嚴格尺寸限制、重量輕、耐震、耐極高溫與極低溫、防輻射、低膨脹係數、低變形量等嚴苛條件；保勝光學憑藉數十年生產高品質攝影機、相機、投影機變焦鏡頭的經驗，成功打入國造衛星市場，不僅表示其研發能力獲得商用市場的肯定，更在航太領域邁入一個新的里程碑。

保勝光學前三季合併累計營收3.96億元，年增32.82％，稅後淨利8579萬元，年增 279.47％，換算EPS 3.07元，年增279.01％，累計前10月合併營收4.56億元，年增30.47％。

保勝光學基於擇優發展策略，持續提高AOI（自動光學檢測）、半導體、航太終端產品的營收佔比；受惠於產品組合的改變，保勝光學今年前三季毛利率達到38.02％，相較於去年同期的23.69％，提升了14.33個百分點。