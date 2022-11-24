外界持續關切小三通何時復航。對於小三通能否在農曆新年前復航，陸委會今（24）日回應，將「努力以赴」，並重申沒有技術拖延小三通復航，更沒有選舉考量。

陸委會副主委邱垂正今日主持例行記者會。談及小三通能否在農曆新年前復航，邱垂正簡短表示「我們會努力以赴」。他也強調，政府歡迎台商返台投票、行使公民投票的權利，也瞭解金門鄉親及台商期盼小三通客運早日復航。為了維護民眾的權益，以及整體國家利益，目前小三通客運復航的整體評估仍然在滾動修正中，等評估確認後，將循既有機制與陸方互動，完成相關的準備及必要溝通，會適時公布小三通的客運航班時間與內容。

有媒體提問，小三通復航有哪些前置作業？邱垂正對此回應，依據《試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法》第3條及第5條規定，國籍、陸籍及外籍船舶需向航政機關申請許可，才能航行於離島兩岸小三通的港口間。

邱垂正續指，有關小三通的客運復航，包括航班的安排、航線的管理及CIQS港口實務運作配合事項，因涉及運量對等考量及公權力事項，雙方已有既定的聯繫機制，是由我交通部航港局及陸方航管部門負責進行相關協調，小三通航運業者參與相關的航班會議，並取得兩岸雙方航管部門的許可，才能實際執行。

邱垂正指出，疫後逐步恢復兩岸健康有序的交流，是政府的政策。恢復小三通的客運，除了考量整體疫情，包括中國大陸目前正在執行的動態清零措施，尚需要評估兩岸互動的最新情勢，目前綜合各項考量，陸委會也多次對外說明，重要節日啟動小三通客運船班是可能的做法，「我們沒有所謂技術拖延小三通復航的問題，更沒有選舉的考量」。

日前，金門收到逾8000份民眾連署書，促小三通復航。媒體進一步追問，陸委會多次強調重啟小三通有多重考量（包括疫情、兩岸互動、金馬民意等），各項考量孰輕孰重？金馬民眾的民意排在決策考量中的第幾順位？邱垂正僅回應「我剛剛已經有說明了，沒有補充說明。」