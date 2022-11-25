線上教育語言學習平台TutorABC今天宣布公司領導團隊重組，建構更高效率的組織運作，包括建立新的高階管理團隊及成立營運委員會。在公司服務超過16年的總經理黃嘉琦，以尋求人生職涯新發展機會為由，將於年底離職。董事長楊順銓將同時擔任公司新任執行長一職。

新的高階管理團隊將負責在台灣和全球市場的整體戰略、增長及發展規畫。TutorABC最近獲得了1111人力銀行頒發享有盛譽的「幸福企業金獎」，並因其在教育和數位技術領域的領導地位而獲得認可。累計18年來全球100多個國家、1億多名學生、3萬名教師成功使用TutorABC的線上語言平台，學習英語和華語。

TutorABC在過去一年，持續擴大與迪士尼、牛津大學、Barron's、Kaplan等全球品牌的合作夥伴關係，持續為青少年和成人提供全面的教育及證照考試準備外，亦與英國、美國和加拿大等超過70所大學建立合作夥伴關係，為台灣學子提供留、遊學諮詢及代辦服務。