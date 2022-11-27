對於這次九合一選舉，時力也大敗，立委王婉諭、邱顯智砲轟黨中央決策會議毫無作為，已經失去功能，決定辭去決策委員。時力黨主席陳椒華今（27）日晚間在臉書寫1600字長文，宣布辭去黨主席！

陳椒華表示，她對各種對黨敗選的分析與指正，都真誠的接受與反省，她將於今晚召開臨時決策委員會議宣布辭任黨主席一職。

時代力量在2018年獲得16席議員，經歷退黨風波後，仍保有10席。26日選舉結果出爐，時代力量僅有3席議員連任，全台僅當選6席議員，選舉結果不如預期。