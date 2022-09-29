台北市勞工局前局長鄭村棋。（圖／本報系影音截圖）

立委陳椒華踢爆《鏡電視》創辦人裴偉透過府院高層施壓通傳會（NCC）通過《鏡電視》申設案。裴昨（28）日指音檔經刻意剪輯，但《鏡電視》前董事長陳建平卻發聲明證實錄音檔內容為真。台北市勞工局前局長鄭村棋直言，現在關鍵是總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌有無為《鏡電視》護航施壓，他認為「有」，因事發後各方僅發聲明否認，陳建平更稱「必要時公布當日全程錄音」，那為何不現在就公布？光憑此事，他就認為該爆料為真。

鄭村棋昨日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，《鏡電視》事件若為真，那蔡政府根本沒有再執政的任何理由，既沒有任何正當性也沒有合法性，應該立即下台才對，因為這是不得了、動搖國本且違法亂紀的事。媒體身為第四權，理應監督執政黨，豈容雙方聯合勾結當作利益交換？這會讓國家無法繼續運作下去，「這個政府有什麼理由存在？」

鄭村棋指出，現在的關鍵是，《鏡電視》事件到底是不是真的？鄭直言，他個人傾向認為「有」，他認為陳椒華的質疑是真的，理由很簡單，因為陳椒華一爆料後，包括總統府、蘇貞昌、NCC、《鏡電視》，大家的反應都是發個聲明否認、稱要去告爆料者，其中《鏡電視》前董事長陳建平不僅證實錄音為真，更表示若有需要，他願提供完整音檔給權責機關；陳椒華卻馬上開記者會表示要「對賭」，光這股「不怕對質」的氣勢，陳椒華的指控就非常值得相信。

不僅如此，鄭村棋強調，《鏡電視》聲明稱若有需要將公布完整錄音檔，但如今此事有誰不認為「很有必要」的？包括蔡英文都會認為很有必要，如此才能證明她是被冤枉的，蘇貞昌否認此事那一定也會認為很有必要。故他認為，裴偉應趕快公布完整錄音檔，而非在那放話，好讓大家比對釐清真相，否則只會更啟人疑竇。