中國國內的新冠確診數連日創高，但國內反清零、反封控的抗議活動持續擴散，引發投資人對於北京當局會如何應對人民不滿情緒的擔憂，周一離岸人民幣兌美元急跌0.5%，香港恆生指數一開盤即崩跌逾3%，目前重挫3.8%，報16908.23點，失守17000點大關。國企股跌3.9%，報5737.57點。

中國股市亦表現疲弱，上證指數目前大跌1.50%，深證成指跌1.62%，滬深300指數重挫2.16%。

恆生科技股指數目前跌近3%，嗶哩嗶哩跌近6%，其次為眾安在線和京東集團均跌約5.5%。

理想汽車跌3.1%，稍早前一度跌7%，該中國電動車製造商宣布受零組件供應延遲影響，L9 Max和L8 Pro兩款型號的車輛交付將延後至12月。

紐約期油創今年新低，石油股應聲走跌，中石油、中海油、中海油田服務跌逾2%，中石化跌逾3%，三星原油ETF大跌逾5%。