全球企業正面臨嚴峻的缺水危機，為此亞馬遜的雲端運算服務（AWS）部門，計畫減少旗下數據中心的用水量，以期2030年實現水資源正效益目標。AWS於28日指出，2030年將實現水資源正效益（water positive）承諾，到時候回饋社區的水資源，會比其直接營運所消耗水量還多。

AWS的計劃主要針對位在美國加州、南非、印尼和印度等容易乾旱地區的數據中心，除提升用水效率外，還將改善冷卻水循環系統。

數據中心會消耗大量的水資源及電力，靠水、通風設備、電動風冷式冰水機，來幫計算機降溫。抽水往往比使用電動冷卻系統還便宜，何況用電量大意味會造成更多溫室氣體排放。

亞馬遜AWS的雲端運算競爭對手，像是谷歌母公司Alphabet、微軟等，這幾年也做了類似承諾，回補的水資源會比消耗的水量還多。

AWS水資源永續發展全球主管休斯（Will Hewes）指出，數據中心須在消耗水電及追尋能源和水資源永續目標之間取得平衡。亞馬遜AWS並未揭露其用水總量，但曾表示每千瓦小時的用電消耗0.25公升水。根據諮詢機構Bluefield Research資料，中大型數據中心平均每千瓦小時用電量消耗1.55公升水。

2030年實現水資源正效益的目標，雖不像各國喊得震天價響的淨零排放（net zero）承諾那麼如雷貫耳，但隨著水需求量激增及全球暖化，引發讓各大企業窮於應付的缺水危機後，水資源正效益目標不再令人陌生。

聯合國兒童基金會（UNICEF）提出警告，到2025年初，全球有一半人口的生活區域將面臨水荒問題。