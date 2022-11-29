晶圓代工龍頭台積電（2330）股價叩關500元好事多磨，摩根大通證券最新發現，7與5奈米先進製程砍單加劇，明年上半年修正谷底恐會更深，但2024年將會出現強勁反彈，且待市場下修明年獲利預期，機構法人目光將迅速轉移至2024年，長期看好台積電海外產能布局帶來的正面效應。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，高通、輝達、超微（AMD）等大客戶針對5奈米製程砍單，7奈米製程的狀況也不甚理想，明年第一季、第二季營收以美元計價將季減9％與12％，意味明年上半年營運狀況將步入谷底期。

台積電營收動能在第二季落底後，摩根大通證券研判，伴隨3奈米製程開始放量，加上庫存修正告一段落，營運動能將在下半年起穩健復甦，整體而言，明年營收以美元計價可能衰退4％，比先前估計的較前年度持平更為保守。不過，台積電2024年營收將會迅速反彈，年增率上看21％。

扣除短期營運動能的變化，台積電海外布局擴張更是市場最熱話題，哈戈谷認為，台積電接下來將會更積極擴建美國產能，同時也可能在幾個月內制定美國的擴張計畫。

放眼後市，摩根大通證券預料，從亞利桑那州5奈米製程第一階段起算，2024年的3奈米製程可望為第二階段，於2027年則可能有3與2奈米製程產能擴張的第三階段，整體而言，台積電先進製程將有10％～15％產能建置在美國本土，至2027年時是當地最大晶圓代工產能，凌駕英特爾與南韓三星之上。

儘管在美國建廠與生產的費用高於台灣，然摩根大通看好台積電在美國的競爭力優於同業，股東權益報酬率（ROE）遭稀釋的影響，也會隨市占、地緣政治等風險下滑帶動本益比上升而彌補，維持「優於大盤」投資評等，推測合理股價650元，強調股價未來一至二年間有絕對強悍的上漲潛力。