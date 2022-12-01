外傳桃園市長鄭文燦積極尋求各派系合作，爭取黨主席；知情人士透露，鄭文燦對於任何職務都沒有主動爭取。

民進黨九合一選舉大敗，對於即將卸任的幾位縣市首長的下一步，最近傳的沸沸揚揚，蔡英文總統也喊出要中壯世代接班，因此閣揆、副閣揆、黨主席、總統府秘書長等位子誰接任，都被點名。

昨天民進黨代理黨主席陳其邁接任，將啟動黨主席補選程序，此外，檢討小組召集人為鄭文燦，要下鄉跑透透，與支持者接觸，由於陳已表態不會參選黨主席，因此鄭文燦接下此職位，別解讀為，備戰黨主席。

外傳，鄭文燦最近頻頻與各派系接觸，尋求支持參選黨主席。

知情人士透露，鄭文燦對於自己的下一步，無論是外界點名的總統府秘書長、行政院長或民進黨主席，鄭文燦始終秉持開放態度，對於任何職位都沒有主動爭取。

據了解，對於目前各項職務，黨內高層從敗選後都沒開始討論；黨內人士說，還未開始討論，這些中生代應該也不可能為了「位子」就開始尋求盟友。

也有黨內人士說，這些新聞應該是要擋鄭文燦選黨主席吧。