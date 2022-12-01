受美股四大指數齊漲激勵下，台股1日在台積電等權值股帶動下，爆量上漲，早盤一度大漲逾260點，重新站回15,000點關卡，國安基金是否要撤了？財政部次長、國安基金操盤手阮清華指出，「未來變數還是很多啦！需要時間調整，國安基金還是會在。」

1日台股重返萬五，國安基金是否已翻正？阮清華指出，國安基金績效公布有一定規範，一季才公布一次，但績效不是重點，重點是要「維持股市穩定」，他表示，未來變數還很多包括：「現在還是升息循環、景氣恢復還要一定時間、大陸全面解封還有得等」等等，雖然最近股市有平穩一些，還是要保持警戒，密切關注。

熟知國安基金運作流程的法人私下透露，國安基金不退場有2大理由，首先是「還沒賺夠」，第2個關鍵因素就是，國內外經濟情勢還沒有出現明顯變化，俄烏戰爭未結束、聯準會升息也還沒喊停，國安基金護盤功能還在，不致於這麼快退場。

盤點從2000年以來到至今，國安基金進場8次，以2000年10月投入1,227億元資金最多，2020年動用銀彈僅7.57億元則創下金額最少、CP值最高的紀錄。