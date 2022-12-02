半導體驗證分析廠宜特(3289)2022年前三季獲利倍增改寫同期新高，第四季營運持續看俏。宜特股價11月底觸及87.9元的4年7個月新高，隨後漲多回測76元支撐，近日穩步回升，今（2）日開高後放量勁揚6.51％至83.4元，早盤維持逾4％漲幅。

宜特受惠驗證分析需求暢旺，2022年第三季歸屬母公司稅後淨利1.36億元，季增達49.23％、年增達近1.51倍，改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）1.81元。累計前三季歸屬母公司稅後淨利3.09億元、年增達近1.12倍，續創同期新高，每股盈餘4.05元。

宜特10月自結合併營收3.28億元，月增0.25％、年增達15.04％，連6月創高。累計前10月合併營收30.89億元、年增達17.83％，續創同期新高。由於研發驗證分析委案訂單不斷，公司預期第四季營運可望持續強勢，帶動全年營運再創新高。

宜特表示，雖然半導體產業全面進入艱困期，但宜特營運主要協助客戶加速產品研發、確保品質，受景氣影響較少，甚至可望逆勢成長。由於客戶持續研發創新，研發驗證分析委案訂單持續不斷、各項驗證分析大專案仍在進行中，預期後市營運表現將維持強勁態勢。