金管會公布銀行、證券期貨及保險等金融三業最新獲利狀況，受升息、資本市場波動加劇、防疫雙險理賠之亂等逆風干擾，金融三業2022年前10月稅前淨利5585.19億元、年減達2694.94億元或32.55％，其中僅銀行業受惠升息效益而維持顯著成長。

銀行業前10月稅前淨利3479.1億元，年增達341.8億元或10.9％，在金融三業中獨紅。其中，國銀3294.1億元、年增達11.4％，信合社32.6億元、年增達15.1％，外銀在台分行100.3億元、年增3.1％，僅陸銀52.1億元、年減3.2％。

銀行局副局長童政彰分析，雖然資本市場表現不佳，財管客戶投資轉趨觀望，使前10月手續費淨收益1575.8億元、年減5.43％，投資及其他淨收益933.7億元、年減6.58％。但升息效益帶動利息淨收益達5002億元、年增達16.8％，使整體獲利維持穩定成長。

保險業前10月稅前淨利1576億元，年減達2391億元或60.3％，主因防疫雙險之亂使產險業稅前虧損達1338億元，較去年同期獲利214億元大減達1552億元，虧損幅度持續擴大、創同期新低。壽險業則受股債市巨幅波動影響，前10月稅前淨利2914億元，年減達22.4％。

而證券期貨業前10月稅前淨利530.09億元，年減達645.74億元或54.92％。其中，券商367.74億元、年減達636.54億元或63.38％，投信業115.5億元、年減15.45億元或11.8％。僅期貨商46.85億元、年增達6.25億元或15.39％，唯一繳出成長表現。

證期局副局長張子敏指出，前10月券商獲利大減63.38％，主因股市價量齊跌、自營業務評價出現跌價損失，投信業獲利下滑則是因整體管理規模下降。期貨商獲利維持成長，主要受惠銀行存款利率調升、自有資金及客戶保證金利息收入增加帶動。