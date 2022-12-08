為了讓民眾在公車站位可以方便獲得動態到站資訊，台北市公共運輸處自2020年起採用新式太陽能電子紙智慧型站牌，改善傳統智慧型公車站牌需施工引接電力問題，且可與路燈、電桿及號誌桿等其他桿件共桿，增加設置彈性。目前北市已建置2719站智慧型站牌，普及率突破8成。

台北市公共運輸處指出，傳統智慧型公車站牌需引接電力，耗費大量人力及經費，在施工期間易導致交通壅塞及影響公車停靠，且於山區及偏遠地區常因無人行道或是人行道過於狹窄，無法設置智慧型站牌。

公運處說，為了改善上述問題，提升公車站位智慧型站牌普及率，公運處集思研發新式太陽能智慧型站牌，滿足「無須埋管接電」、「兼具節電、蓄電功能」、「維護簡便」、「快速普及」等需求，並在設計上採取「可選擇與其他桿件共桿型式」，跨機關協調各類桿件共桿及實地測試，讓站牌可附掛於路燈、電桿或交通號誌桿上，發揮省電、省空間的成效。

由於採上述方式可大幅增加建置彈性以及縮短建置時程，北市智慧型站牌建置數量現況已達2719站，普及率超過8成，也獲得今年度第5屆政府服務獎的肯定。

另外，交通局持續推廣綠運輸，以捷運為骨幹、公車為輔，步行及自行車為第一及最後一哩服務的概念，在綠運輸區也利用AR擴增實境來認識各種運具，還可體驗騎乘YouBike並拍照留念，期望大家能多利用大眾運輸，共同節能減碳。

北市交通資訊中心成立於2009年，呈現北市智慧交通發展及願景，包含智慧停車、智慧公車、共享交通及台北好行APP等，吸引國內外專業團體蒞臨參訪。

為拉近參訪民眾與生硬交通知識的距離，展區還包括了以鳥瞰台北的視角，在翻轉道路上觀看「智慧的台北」影片，以及透過公車模擬駕駛系統，讓參訪者認識大型車視野死角及內輪差，藉由實際駕駛體驗反思用路危險行為，提升危安意識、增進交通安全。

參觀交通資訊中心只要至台北市政府市民服務大平台預約，平日滿5人、假日滿10人都可預約免費導覽參訪，每年1月15日至2月15日及7月1日至8月31日定為寒、暑假，該期間之每週三及每周五下午3時至5時為免預約導覽時段，參訪民眾請攜帶身分證、駕照或健保卡至台北轉運站1樓服務台報到，將有專人引導參訪。

相關介紹及參訪時間表可上台北市政府交通局網頁查詢，完成體驗還能得到精美紀念品，快快上網預約。