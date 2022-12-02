聚陽(1477)公布11月份合併營收為24.62億元，較去年同期增加9.2%；累積合併營收為296.14億元，較去年同期增加15%，全年2位數營收年增肯定達陣。

聚陽發言人林恆宇表示，明年營收創佳的力道應會集中在下半年，整體來說將是「倒吃甘蔗」。今年雖然歐美仍面臨高庫存問題，但積極啟動庫存去化後，最壞狀況已過去，當前主要的影響因素為經濟衰退風險，客戶下單模式轉而以急短單為主，擅長做追加單的聚陽具備優勢。

聚陽第三季EPS為4.6元，累計前3季EPS為11.32元，再賺逾1個股本。第3季毛利率23.4%，累計前3季毛利率24.8%；3Q營益率為13.7%，累計前3季營益率為13.6%；3Q單季稅後盈餘為11.1億元，累季前3季稅後盈餘為27.37億元。

聚陽董事會已核准投資2900萬美元在印尼建造一座新工廠。新廠將位於目前正在運營工廠（第一期）旁邊，新廠會再增加另外80條線產能（相當於第一期）。此外，聚陽也成立了一個子公司，以發展在孟加拉設立新廠事宜，初始資本為1000萬美元。上述的印尼和孟加拉新廠可望在明年底完成興建，並於2023年底/2024年初分階段開始生產。