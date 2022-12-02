正修科大沁透新埤大學社會責任USR計畫日前在教育部辦理的2022大學社會責任實踐博覽會勇奪「人氣互動獎」、「人氣微電影獎」、「人氣攝影獎」3項優獎，計畫主持人餐飲管理系教授陳信宏表示，未來將繼續努力創造新埤鄉的再生力量，協助偏鄉永續發展的目標。

沁透新埤USR計畫師生團隊以扭蛋機抽獎問答方式與現場民眾互動，說明計畫實踐內容與，引發民眾熱烈迴響，榮獲「人氣互動獎」 優獎。

計畫團隊執行期間發現，當地的火龍果跟鳳梨品質很好，但因各種因素造成外銷受阻，師生團隊研發出火鳳酥特色伴手禮，與屏東當地知名的華珍食品合作商品化並取得產銷履歷，協助解決農產銷售問題，再導入區塊鏈系統，提高農產生產過程記錄的透明度與完整性，從一級生產、二級加工到三級銷售，落實產業六級化，研發推廣過程所拍攝的影片進而榮獲「人氣微電影獎」優獎。

沁透新埤USR計畫每年舉辦小農市集，將在地產業結合樂活風潮與精緻農業，擴展小農通路及管道，讓來往墾丁的旅客深刻感受到新埤好物與新埤之美，攝影作品也榮獲「人氣攝影獎」優獎。

教授陳信宏及共同主持人副教授王寶惜表示，感謝教育部及參與博覽會民眾對計畫執行成果的肯定，未來將繼續努力創造新埤鄉的再生力量，達成協助偏鄉經濟成長與永續發展目標。