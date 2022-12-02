上海航交所公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），本周下跌58.54點，連續第24周下跌，跌幅4.75％，為1171.36點。除了美國線跌幅略大，歐洲及地中海線大幅收斂，都較上周僅下跌15美元。

根據最新一期出爐的運價，遠東到美西每FEU(40呎櫃)為1437美元，較前一周下跌59美元，跌幅3.94％；遠東到美東每FEU(40呎櫃)3437美元，較前一周下跌250美元，跌幅6.78％。上周歐洲線跌幅6.14％、地中海跌幅6.35％，本周運價顯示，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)1085美元，較前一周下跌15美元，跌幅1.36％；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)1827美元，較前一周下跌15美元，跌幅0.81％，跌勢趨緩。

近洋線方面，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一周上漲13美元，遠東到日本關東與前一周持平；遠東到東南亞較前一周下跌66美元，跌幅21.78％；遠東到韓國較前一周上漲21美元。

今年至第4季，SCFI美西線、美東線累計下跌超過4成，歐洲更超過6成，反映聯盟航商的積極降價以爭奪市佔率。法人報告認為，全球船隻承載運能預計增加8％，塞港緩解預計增加15％供給，船隻拆解預計削減2％供給，EEXI法規執行預計削減1％供給，整體供給成長20％，明顯超越需求成長，使聯盟航商必須積極降價至非聯盟航商的成本線以下，航商營運壓力增加，保守看待貨櫃業者表現。