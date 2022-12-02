正受困於財務危機的大陸知名房地產企業恒大集團在多項資產被接管拍賣後，近日又傳出包括創辦人許家印跳樓與恒馳汽車解散停業等謠言。在媒體向恒大求證後，恒大發表一段許家印向公司高管講話要求加強復工復產的錄音，用以否認外界謠言。陸媒指出，恒大正在加快處置資產，以緩解財務危機。

大陸社交媒體從1日晚間起廣泛流傳中國恒大集團創辦人許家印跳樓自殺身亡，以及恒馳汽車解散、恒馳總部土地將進行拍賣等說法，不少人在微信及微博中討論該事。消息還指出，許家印取消了今日的恒大月度會議，令事件討論熱度升溫。

《證券時報》引述公司內部人士表示，2日上午有恒大員工向許家印匯報工作，而下午1時左右，許家印在恒大相關高管群組還發布了一條長約50秒有關於加強復工復產的語音消息，間接否認外傳的謠言。

陸媒指出，從相關語音獲悉，許家印在高管群中表示，「各地區公司董事長要讓品牌銷售部門加大工程建設的轟轟烈烈的場景的宣傳工作，宣傳和推廣，要加大交樓場景的宣傳推廣工作，交樓和工程建設是我們銷售的關鍵，所以說的話，加大銷售和交樓的宣傳推廣，是銷售工作的重要基礎，請各地公司高度重視這個工程建設和交樓場景的宣傳推廣工作。」

不久前因無法兌付債息的恒大財富發表公告稱，將自本月起對2021年12月31日發佈的兌付方案進行調整，將現行每人每月兌付8000元（人民幣，下同）調整為每人每月兌付2000元。

此外，深圳公共資源交易中心公佈的信息顯示，11月26日，恒大深圳灣超級總部地塊成功轉讓，由深圳市安和一號房地產開發公司以底價約75.4億元競得。

報導說，恒大自債務爆雷以來備受各方關注，但多種跡象顯示，該公司資產處置的步伐在加快，公司工作重點依然在保交付。

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