林心如（右）與江宜蓉親手搭帳篷釘營釘。（TVBS提供）

林心如（左起）、楊謹華、江宜蓉、郭雪芙的實境露營節目《光露營就很忙了》開心慶祝殺青。（TVBS提供）

林心如（左起）、楊謹華、江宜蓉、郭雪芙的實境露營節目《光露營就很忙了》開心慶祝殺青。（TVBS提供）

林心如首次露營獻給TVBS《光露營就很忙了》，身為總製作人的她，率領楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖、江宜蓉走出「光」酒店，出發到野外去露營。日前節目錄製完畢，是否會再邀約朋友去露營？林心如笑說：「我想我應該還是等人來邀約，把一切都弄好了之後，拎包參加、提箱入住的那一種露營客。」

《光露營就很忙了》是《華燈初上》的延伸實境秀節目，近日節目殺青，同時首度公開現場照，從照片中可以看出林心如、楊謹華等人互相合作砍柴、生火，煮飯備料等全都自己來，還不顧隔天可能水腫，在露營現場大嗑藥燉排骨湯。

談到錄影時印象最深刻的事，劉品言透露是大家一起玩遊戲，所有人沒有包袱玩得很瘋、很盡興；而郭雪芙難忘美景，雲海、森林各個不同露營地的氛圍，「還有大家一起下廚的好菜色，像是東西都好好吃」；江宜蓉則不捨相聚時光很快結束，「若要再次跟大家露營絕對沒問題，可是條件會更艱苦的話要想一下。」

林心如說如果再有一次露營，希望是帶全部光的小姐，沒有任何的男生，「看看我們如何能玩出什麼火花。」郭雪芙更希望全體演員群能齊聚一堂，舉辦一場大型露營聚會。