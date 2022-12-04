新竹一名王姓男子今年5月間行經市區一處人行道，發現有名高中生正在等紅綠燈，未料王男無預警朝高中生吐口水與檳榔渣。新竹地院審結，依成年人故意對少年犯公然侮辱罪，處拘役15日，得易科罰金1萬5千元。可上訴。

判決書指出，王姓男子今年5月5日下午4時許行經新竹市區一處人行道，發現一名男高中生正在等紅綠燈，卻因不明原因朝高中生吐檳榔渣，導致高中生的臉、手臂及衣物上全是口水與紅色檳榔渣，氣得高中生報警處理。

高中生報案時稱，自己當時在人行道上等紅燈，王姓男子則坐在旁邊的草叢，接著王男突然朝他走來，他發現有人靠近就轉頭看，結果王男卻朝他吐口水與檳榔，且吐完就走了，讓他覺得很噁心又受驚嚇。

新竹地院審理時，王男則稱，他是朝地板上吐口水跟檳榔渣，並非針對該高中生，也沒有吐到對方臉上，但法官勘驗監視器畫面及高中生證詞，認定王男的說詞只是為了卸責，不採信。

法官認為，王男無緣無故在公共的人行道上，朝等紅綠燈的高中生吐口水與檳榔渣，以此方式侮辱該高中生的人格，使高中生感受不佳，實在不可取，且犯後否認犯行，毫無悔意，故依成年人故意對少年犯公然侮辱罪，處拘役15日，得易科罰金1萬5千元。可上訴。