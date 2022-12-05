美系外資表示，2023年晶圓代工漸漸充足下，新興的競爭對手將出現，顯示器驅動IC(DDIC)產業將進入結構性變革，將聯詠(3034)評等由中立調降到賣出、目標價由255元調降到228元。

美系外資表示，預計TDDI將持續看到價格競爭，因為隨著晶圓代工產能的增加可供市場使用，市場變得更加成熟，不僅如此，也會繼續看到二線DDIC廠商推出更激進的定價策略，尤其是來自大陸，這是聯詠將面臨最主要的一個逆風。至於OLED，不僅看到了更飽和的OLED智慧手機的滲透率，還預計競爭將對聯詠利潤率前景構成壓力，該狀況將從2023年下半年開始出現。

美系外資表示，以財務結構來看，聯詠應該會在明年第一季觸底，DDIC競爭格局的根本性變化迫在眉睫，這可能會導致聯詠失去市場份額，故削減聯詠2023年、2024年每股淨利20~27%，分別為25.6元、28.5元，將聯詠評等由中立調降到賣出、目標價由255元調降到228元。