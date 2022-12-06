周湯豪上月首度攻蛋，連續兩天舉辦「REALIVE」演唱會，吸引上萬粉絲到場共襄盛舉，其中有不少歌迷是年輕辣妹，兩場演出都有粉絲拋出內衣及內褲，掀起全場高潮。而周湯豪粉絲的大膽作風也從演唱會延續到網路上，日前他在IG限時動態開放網友問問題，竟有超多粉絲PO出性感辣照，引發熱烈討論。

寵粉的周湯豪在IG與粉絲互動，卻變成「屁股接龍」。（圖／翻攝自周湯豪IG）

周湯豪時常在社群網站上與粉絲互動，日前在IG限時動態開放問答，歡迎粉絲提問，卻有人貼出屁股蛋的照片，接著有越來越多粉絲曬出屁股照，變成「屁股接龍」，打出的文字也有些露骨，例如「Nick可以打我屁屁嗎」、「你的女友一定要翹屁屁嗎」，還有人詢問玩情趣用品時適合聽他的哪一首歌，以及希望他簽名在屁股及胸部上，香豔畫面讓IG的尺度直衝18禁。

粉絲們的照片跟文字都相當大膽，周湯豪PO在IG上引發兩面爭論。（圖／翻攝自周湯豪IG）

由於IG的問答功能，是由帳號主人決定是否要將收到的照片及文字PO出，因此周湯豪將粉絲性感照公開也引起爭議，有網友表示雖然轉發不會顯示帳號，但這些照片可能會被其他人拿去做壞事，認為粉絲們不懂保護自己，並說這個舉動或許會讓粉絲覺得可以傳私密照給藝人，造成不好的風氣，不過也有人提到並不是周湯豪要求粉絲傳性感照，他收到照片若是沒有公開，不排除會被有心人士說私藏照片，引發兩面爭論。

周湯豪在小巨蛋演唱會上收到粉絲的內衣，大方拿在手上。（圖／環球音樂提供）

其實周湯豪出道以來都是走美式風格，思想頗為開放，在小巨蛋演唱會首日，就有女粉絲往台上丟了一件大尺寸白色胸罩，不過他處變不驚，大方將胸罩撿起來，先是拿在手上，後來又掛在肩膀上，隨後又丟給台上樂手；第二天則是在他走下台與粉絲互動時，被塞了蕾絲內褲，事後受訪他表示會請工作人員把這些內衣內褲收藏起來，考慮弄成打卡點，並開玩笑說自己不在意顏色及款式，只要乾淨、味道香就好。

關於粉絲傳性感照一事，本刊詢問周湯豪所屬的環球音樂，至截稿前未得到回應。

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